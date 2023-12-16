У аварії загинули четверо людей.

На Львівщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули співробітники Державної спеціальної служби транспорту.

"16 грудня близько 14.30 під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна", – повідомила прес-служба ДССТ.

Як пише видання ZAXID.NET із посиланням на правоохоронні органи, ДТП сталася близько 14:30 на трасі Київ-Чоп у селі Сможе. Там зіткнулися вантажівка Volvo та легковик Ford Focus на військових номерах. Зазначається, що у ДТП загинули четверо людей – вони померли до приїзду "швидкої".

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Довідка УНІАН. Державна спеціальна служба транспорту є спеціалізованим військовим формуванням у системі Міністерства оборони України. ДССТ призначена для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.

ДТП в Україні: інші новини

На Харківщині у аварії загинули шестеро людей, ще п’ятеро – травмувалися. У ДСНС розповіли, що у ДТП потрапили одразу три автомобілі – легковик, мікроавтобус та вантажівка. У поліції уточнили, що зіткнулися "Nissan Primastar", вантажівка "TATRA" та "Mitsubishi".

На Одещині правоохоронець на авто врізався у вантажівку. Він кермував автомобілем у стані алкогольного спʼяніння. Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, ще одна людина отримла численні переломи та садна.

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