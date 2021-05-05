На Одещині під час патрулювання кордону перекинувся човен з прикордонниками, одного з них ще шукають.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
Зазначається, що сьогодні, 5 травня, близько 16.00 на озері Тудорове перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Державної прикордонної служби.
"Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надається необхідна допомога", - мовиться у дописі.
Водночас, пошуки ще одного прикордонника тривають.
До пошуків залучені прикордонники довколишніх підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та рибалки.
Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено вертоліт Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.
"Обставини, через які сталася надзвичайна подія, з’ясовуються. Поінформовано органи прокуратури та призначено службове розслідування", - додали у МВС.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Рівненщині пенсіонерка пішла святити паски й зникла: її шукають третю добу (відео)
- На Тернопільщині атовець смертельно поранив одного із шести нападників на дім (фото)
- У Миколаєві з річки виловили тіло 20-річної дівчини, яка зникла два дні тому
- Двоє братів на ринку в Києві торгували конфіденційною інформацією 32 мільйонів українців
- В Польщі порізали 25-річного українця, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram