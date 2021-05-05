На Одещині під час патрулювання кордону перекинувся човен з прикордонниками, одного з них ще шукають.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що сьогодні, 5 травня, близько 16.00 на озері Тудорове перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Державної прикордонної служби.

"Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надається необхідна допомога", - мовиться у дописі.

Водночас, пошуки ще одного прикордонника тривають.

До пошуків залучені прикордонники довколишніх підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та рибалки.

Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено вертоліт Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.

"Обставини, через які сталася надзвичайна подія, з’ясовуються. Поінформовано органи прокуратури та призначено службове розслідування", - додали у МВС.

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Автор: Тетяна Поляковська