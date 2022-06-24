СБУ вдалося запобігти протиправному відчуженню державного майна на десятки мільйонів гривень.

В Одеській області СБУ запобігла рейдерському захопленню об’єктів "Укрпошти", розташованих на чорноморському узбережжі.

Про це журналістам повідомили в УСБУ в Одеській області.

Зазначається, що заблоковано схему привласнення нерухомого майна АТ "Укрпошта" в прибережній зоні Одеської області. Зокрема, вдалося запобігти протиправному відчуженню державного майна на морському узбережжі на десятки мільйонів гривень.

За даними слідства, незаконну діяльність організувало злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на рейдерських захопленнях відомчої нерухомості.

"Зловмисники намагались заволодіти приміщеннями держпідприємства поштового зв’язку поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока. Щоб реалізувати оборудку, її учасники підробили документи права власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували на підставних осіб", - йдеться у повідомлені.

Потім зловмисники передали "переоформлене" держмайно у володіння афілійованої комерційної структури.

Під час обшуків за місцями проживання та в офісах зловмисників правоохоронці виявили докази злочинної діяльності.

Наразі двом організаторам схеми повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. На приміщення об’єкту держпідприємства накладено арешт.

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