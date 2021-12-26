Арештованого чоловіка після "вибрику" поранив постовий, дізналися журналісти.

Арештант, який намагався втекти з Одеського слідчого ізолятора, отримав вогнепальне поранення.

Про спробу в течі із СІЗО повідомив один із місцевих Telegram-каналів.

Зазначається, що вранці з СІЗО намагався втекти чоловік, 1987 р. н., який підозрюється в наркозлочині.

При спробі перелізти через огорожу, фігурант, який намагався втекти з-під варти, був помічений постовим. Прапорщик застосував автомат Калашнікова (АК-74) і поранив ув'язненого у ліву на ногу.

На місце надзвичайної події викликали швидку допомога.

У поліції те, що трапилося поки не коментують.

Читайте такожВдарив у шию ножем: в Одесі затримали 26-річного чоловіка, який зарізав свою мачухуНагадаємо, 20 липня з Одеського слідчого ізолятора втік ув'язнений – 41-річний Сергій Кутафін. Чоловік потрапив за ґрати за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу.

Втікача правоохоронці затримали того ж дня, в який він скоїв втечу.

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