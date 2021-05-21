13-річний учень підірвав петарду у класі, йому відірвало палець.

Сьогодні в місті Подільськ Одеської області у 13-річного школяра під час уроку в руках вибухнула петарда.

Як повідомили в головному управлінні Національної поліції в Одеській області, вибух стався в одній з міських шкіл.

За попередньою інформацією правоохоронців, петарда розірвалася у хлопця в руках та залишила його без пальця. Постраждалого відвезли до лікарні.

Місцевий інформаційний ресурс News Podolsk опублікував відео з місця події та з посиланням на очевидців повідомляв, що інцидент стався у школі №2. Хлопчик нібито підпалив петарду і хотів її викинути, однак не встиг. Зараз оригінальний допис недоступний.

На відео видно сліди крові, не рекомендується до перегляду вразливим людям!

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Автори: Лариса Козова, Катерина Комолова