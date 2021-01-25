В Одеському регіоні правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування майже 400 навчальних закладів.
Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, на електронну адресу поліції надійшла інформація про замінування в Одесі і Одеській області 373 закладів - дитсадків, шкіл, ліцеїв і навчально-виховних комплексів.
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Для перевірки інформації на місця направлені слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.
"Мінування" в Одесі
У січні невідомі тричі повідомляли про масове мінуванні дитсадків Одеси. Дітей евакуювали на вулицю, багато батьків йшли з роботи, щоб забрати їх додому.
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