У Полтавській області на залізничному переїзді загорілося військове авто, яке перевозило боєкомплект, сталася детонація.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль", - зазначив він і закликав зберігати спокій.
За словами голови ОВА, авто перевозило боєкомплект.
Згодом Лунін додав, що в результаті загоряння військового авто один військовий отримав опіки рук та обличчя. За його словами, загоряння вже загасили.
"На жаль, один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні", - зазначив голова ОВА.
Лунін уточнив, що піротехніки розпочали обстежувати територію.
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