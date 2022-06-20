Загоряння загасили, піротехніки розпочали обстежувати територію.

У Полтавській області на залізничному переїзді загорілося військове авто, яке перевозило боєкомплект, сталася детонація.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль", - зазначив він і закликав зберігати спокій.

За словами голови ОВА, авто перевозило боєкомплект.

Згодом Лунін додав, що в результаті загоряння військового авто один військовий отримав опіки рук та обличчя. За його словами, загоряння вже загасили.

"На жаль, один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні", - зазначив голова ОВА.

Лунін уточнив, що піротехніки розпочали обстежувати територію.

Вас також можуть зацікавити новини: