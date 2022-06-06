Чоловік у трамваї намагався торкнутися статевих органів дитини.

У Києві затримали пенсіонера, який вчинив розпусні дії стосовно малолітньої дитини.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Так, 3 червня до правоохоронних органів надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомий чоловік, перебуваючи у трамваї, чіплявся до її 10-річного сина та намагався торкнутися його статевих органів.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали.

Ним виявився 69–річний уродженець російського міста Новоалтайськ.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині серійний педофіл отримав 15 років ув’язнення.

Вас також можуть зацікавити новини: