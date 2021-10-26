Також пошкоджено монумент "Молоді 1920-60-х років" у Лохвиці.

У Лубнах Полтавської області вночі невідомі скинули з постаменту пам’ятник військовому діячу Російської імперії та більшовицької Росії, командиру 25-ї стрілецької дивізії Червоної армії, учаснику Першої світової війни та Громадянської війни в Росії Василю Чапаєву.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління Національної поліції в Полтавській області, пам'ятник Чапаєву розташований у військовому містечку.

Він встановлений на честь 25-ої гвардійської мотострілецької дивізії ім. В. І. Чапаєва, яка дислокувалася у місті Лубни в період з 1946 по 2002 рік.

За інформацією поліції, за даним фактом відомості внесені до журналу обліку, триває слідство.

"В разі підтвердження криміналу, відомості внесуть в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 296 (хуліганство)", - зазначили у відомстві.

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Крім того, керівник відділу зв’язків з громадськістю ГУ НП в Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив УНІАН, що цієї ночі невідомі пошкодили монумент "Молоді 1920-60-х років" у Лохвиці.

"Була спроба пошкодити монумент Третьяку (радянський генерал Іван Третяк – УНІАН) у Хоролі, але там цього зробити не вдалося", - заявив Сулаєв.

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Автор: Олег Булашев