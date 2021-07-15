За словами дівчини, чоловік грозився "всіх перестріляти".

У відпочивальному комплексі на Прикарпатті сталася стрілянина в результаті конфлікту між двома групами відпочивальників.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Івано-Франківщини.

Подія сталася у ніч з 9 на 10 липня. У ході конфлікту один з чоловіків здійснив постріл з пістолету для відстрілу патронів травматичної дії. Двоє осіб отримали легкі тілесні ушкодження.

Слідчі, під процесуальним керівництвом районної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Читайте такожНа Київщині чоловік вбив матір гантеллю та намагався вкоротити собі віку (фото)Постраждала у цьому конфлікті заявила, що справу намагаються зам'яти.

У Instagram Анастасія Бандерівська повідомила, що 9 липня вони з рідними та друзями приїхали відпочивати до державної резиденції “Синьогора”.

За її словами, конфлікт виник через те, що чоловіки з її компанії покурили на загальному балконі. Іншому гостю це не сподобалося, він заявив, що ті курили прямо в коридорі. Дівчина каже, що вони погодилися викликати поліцію, коли той цього хотів. Після цього він почав знімати їх на телефон.

"На наші зауваження, що ми не шумимо і не можемо палити в приміщенні, бо з нами знаходяться двоє маленьких дітей він не реагував. Згадавши знову про поліцію вийшов і за кілька хвилин повернувся з адміністратором готелю. Далі почались особисті образи в наш бік. Чоловік називав нас “алкашами”, продовжував свою лінію про сигарети та врешті заявив: “Я зараз вас тут перестріляю”, - написала дівчина.

Після цього хлопець дівчини також почав знімати його на відео, але той вибив з його рук телефон.

"Коли ж мій брат вирішив підійти й завершити з ним мирно цей конфлікт, то отримав руків’ям пістолета по голові. Я в цей час встигла лиш вибігти на коридор, де брат тільки підіймався на ноги, а чоловік перезарядив пістолет і вистрілив. Куля прилетіла мені в обличчя, а саме в щоку поруч з носом", - відзначила Анастасія.

За словами постраждалої дівчини, справу можуть зам'яти. Вона заявила, що 44-річний нападник сів за кермо та поїхав у СІЗО в супроводі двох поліцейських.

"Та як виявилось тільки до 9:00 ранку наступного дня. Стаття по якій він мав проходити ст. 296 ч. 4 ККУ (Хуліганство), а потім її перекваліфікували на ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження)! Мені 20 і я не знаю, як виглядатиме моє обличчя після загоєння рани.У мене заніміло півобличчя та опухло лице. Брату щодня роблять перев’язки і ми надіємось, що не буде ускладнень", - відзначила дівчина.

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Автор: Людмила Жерновська