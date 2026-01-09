Україна надала право на видобуток літію другу Трампа, - NYT

Консорціум, який переміг, має тісні зв'язки з адмінстрацією Дональда Трампа, до його складу входить входить Рональд С. Лаудер.

В четвер, 8 січня, Україна надала право на видобуток літію з великого державного родовища інвесторам, серед яких є мільярдер, друг президента США Дональда Трампа, повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що адміністрація президента США заявила, що шукає можливості для інвестицій у розірваній війною країні. Два члени комісії українського уряду на умовах анонімності розповіли, що рішення було прийнято, але угода потребує офіційного затвердження Кабінетом міністрів України.

Наводяться дані, що консорціум, який переміг, має тісні зв'язки з адмінстрацією Дональда Трампа. До його складу входить Рональд С. Лаудер, спадкоємець косметичної імперії.

Зазначається, що він знає Трампа ще з часів коледжу і нібито саме він підкинув йому ідею придбати багату на ресурси Гренландію. Також видання додає, що іншим інвестором є TechMet, енергетична компанія, частка якої належить інвестиційній агенції уряду США, створеній під час першого терміну Трампа.

В матеріалі йдеться, що двоє членів комісії заявили, що консорціум-переможець випередив конкурентів, виконавши більшість критеріїв тендеру. Також вони заперечили припущення про фаворитизм.

Водночас, вважає видання, налагоджуючи зв'язки з інвесторами, пов'язаними з паном Трампом і його адміністрацією, Київ позиціонує себе в вигідному для себе світлі перед американським лідером й там самим прагне отримати його підтримку в мирних переговорах з Росією.

В статті підкреслюється, що з моменту повернення пана Трампа до влади, союз між США та Україною набув комерційного характеру: Вашингтон припинив більшу частину військової допомоги Києву й натомість зосередився на можливостях отримання прибутку від інвестицій та продажу зброї.

Додається, що українські чиновники пристосувалися до ситуації, тому пропонують потенційно вигідні угоди у сфері видобутку корисних копалин та виробництва зброї.

Окрім цього, видання зауважило, що транзакційний характер нових відносин між США та Україною очевидний у проекті мирного плану, який наразі обговорюють Київ та Вашингтон.

Він містить положення про післявоєнну реконструкцію, вартість якої президент Володимир Зеленський оцінив у 800 мільярдів доларів і яка, за його словами, створить можливості для американського бізнесу.

"Там можна заробити великі гроші", - заявив Трамп під час зустрічі з Зеленським минулого місяця у своєму курортному комплексі Mar-a-Lago у Флориді.

Як зазначає видання, український уряд минулого місяця призначив Патріка Фрагмана, колишнього генерального директора Westinghouse, великої американської компанії, що займається ядерними технологіями, до наглядової ради державного ядерного гіганта "Енергоатом". Додається, що ще на посаді в Westinghouse пан Фрагман розширив зв'язки цієї компанії з "Енергоатомом".

На думку кількох українських чиновників та бізнесменів, як йдеться в статті, це призначення може спричинити конфлікт інтересів. Водночас вони зазначили, що ймовірно, це було зроблено як сигнал адміністрації Трампа про те, що Київ готовий до співпраці й якщо це буде сприяти мирній угоді.

Окрім того, Трамп запропонував, щоб США взяли участь в управлінні великою українською атомною електростанцією - Запорізькою АЕС, яка наразі перебуває під контролем Росії, в рамках мирного врегулювання.

В матеріалі йдеться, що наразі невідомо, скільки саме пан Лаудер і TechMet зобов'язалися інвестувати в розробку літієвого родовища Добра. У тендері було встановлено мінімальний обсяг інвестицій у розмірі 179 мільйонів доларів.

Проте член комісії, який брав участь в голосуванні в четвер, як зазначає видання, заявив, що зобов'язання консорціуму були значно вищими.

Видання додало, що інвестиції потребують років, щоб перетворитися на реальну видобувну діяльність і прибутки. Спочатку консорціуму потрібно провести геологічні дослідження, щоб визначити справжню цінність надр родовища. Далі слід профінансувати обладнання та інфраструктуру, необхідні для видобутку.

За словами експерті галузі, як зазначає видання, зазвичай від відкриття родовища до початку видобутку проходить близько 15 років, а цей строк значно перевищує поточний термін повноважень пана Трампа.

Раніше УНІАН повідомляв, що виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак розповіла, що Кабмін України готується розсекретити дані про уранові руди, що дозволить оголосити конкурси на розробку відповідних родовищ. Оринчак зазначила, що засекречені дані блокували виконання Меморандуму з ЄС у сфері критичної сировини від 2021 року. Це, за словами експертки, заважало реалізації цьогорічної угоди про надра зі США.

Також ми писали, що в Державній службі геології та надр подали спеціальний дозвіл на розробку Любинецької нафтогазової площі, що знаходиться на Львівщині. Примітно, що сталося це з шостої спроби. Місце розташування ділянки - Стрийський та Дрогобицький райони, за 15 кілометрів на південний захід від міста Стрий. Вказується, що ТОВ "Газ-МДС" запропонувало 110 млн гривень. Дозвіл надає право на розробку надр від глибини 4000 м. Гроші від продажу спецдозволу підуть спочатку до держбюджету, а потім - до американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

