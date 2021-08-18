Жінку доставили в лікарню з опіками тіла.

Чоловік на Донеччині посварився зі співмешканкою та підпалив її. На цьому він не заспокоївся та спробував підпалити правоохоронців, які приїхали на виклик.

Про це повідомляє в Telegram-каналі Департаменту карного розшуку

За даними поліції, 36-річний чоловік під час сімейної сварки облив свою співмешканку легкозаймистою речовиною та підпалив. В результаті жінку доставили в лікарню з опіками.

На виклик приїхали правоохоронці, які спробували затримати чоловіка, але він чинив опір. При цьому "зухвалий негідник" спробував підпалити поліцейських, але йому цього зробити не вдалося.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 "Замах на вбивство" Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Як раніше повідомляв УНІАН, Березівський районний суд Одеської області засудив до 9 років в'язниці чоловіка, який вбив власну матір. Він підпалив і забив жінку до смерті через брудну сукню.

За даними слідства, злочин було скоєно 21 лютого в будинку обвинуваченого і потерпілої.

Автор: Анастасія Горбачова