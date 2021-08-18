Жінка з опіками та серйозними травмами померла в лікарні.

Березівський районний суд Одеської області засудив до 9 років в'язниці чоловіка, який вбив власну матір. Він підпалив і забив жінку до смерті через брудну сукню.

Це випливає з вироку суду, винесеного минулого тижня.

За даними слідства, злочин було скоєно 21 лютого в будинку обвинуваченого і потерпілої.

Побачивши, що мати одягнена у брудну сукню, п'яний чоловік зробив їй кілька зауважень, на які вона не відреагувала та одяг не змінила. Між родичами почалася словесна перепалка. Під час сварки підозрюваний намагався розпалити піч бензином з літрової пляшки й частину пального вилив на матір.

Читайте такожВ Афганістані таліби забили на смерть багатодітну матір прямо на очах її дітейНа жінці загорівся одяг. Зробивши кілька кроків, матір впала на підлогу. Після цього син почав бити її кулаками та ногами по тулубу, голові та інших частинах тіла.

Постраждала отримала внутрішньочерепну травму, зокрема, забій головного мозку. Жінку госпіталізували, але 25 лютого вона померла в районній лікарні.

Обвинувачений свою провину не визнав, заявивши в суді, що матір бензином не обливав і не бив. Він лише підтвердив, що кілька разів робив їй зауваження і просив переодягти сукню, оскільки до будинку повинен був зайти сусід, а син соромився зовнішнього вигляду своєї матері. За словами обвинуваченого, під час розпалювання печі стався невеликий вибух, у зв'язку з чим частина іскор з печі випадково потрапила жінці на одяг, тому той загорівся.

Чоловік стверджує, що мати зробила кілька кроків і впала на підлогу, а він намагався руками погасити полум'я на її одязі, але при цьому нічого не бачив через дим. Сліди побоїв він пояснив тим, що міг не розрахувати свою силу при гасінні вогню. Також фігурант звинуватив поліцію у тиску на нього і погрозах.

"Однак вина обвинуваченого повністю підтверджується доказами, зібраними в ході судового розгляду", - йдеться у вироку.

Зокрема, за словами судмедексперта, на тілі, голові, шиї, руках і ногах загиблої були виявлені численні синці, а також 5-6% опіків тіла (вуха, передпліччя, частини живота). Жінка, на думку експертів, померла від травм, отриманих внаслідок великої кількості ударів.

За підсумками судового розслідування фігуранту призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 9 років.

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Автор: Лариса Козова