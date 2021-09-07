У момент спуску гірників у кліті стався обрив транспортного каната.

Внаслідок аварії на шахті "Червоний партизан" на окупованій території Луганської області загинули 9 гірників, ще 19 – травмовані.

Як повідомив у Facebook засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, за інформацією профспілкових джерел в ОРЛО стало відомо, що кліть вертикального стовбура шахти транспортувала гірників, які працювали у третю зміну. Проводився спуск шахтарів, і в цей момент стався обрив транспортного каната.

В результаті цього, за даними Лисянського, 9 людей загинули, 19 отримали травми різного ступеня тяжкості, з них троє – у важкому стані. У постраждалих в основному переломи.

Правозахисник додав, що у кліті перебували 25 осіб (допускається не більше 12-ти), ще троє стояли у навколоствольному дворі шахти. Останні також отримали травми.

Читайте такожВибух на шахті в Удачному: кількість загиблих гірників зросла"За даними профспілкових джерел в ОРЛО, на шахті економили електрику, і щоб не пускати шахтну кліть двічі, набивали її вщерть", - розповів він.

Як зазначив Лисянський, за попередніми даними, основна причина того, що сталося – зношеність транспортного каната, систематичні перевантаження при перевезенні гірників шахтним стволом, несправність системи безпеки при аваріях у вертикальних стволах при транспортуванні людей і вантажів. Крім того, мав спрацювати так званий "парашут", який би запобіг трагедії.

Довідка. Шахта "Червоний партизан" розташована у місті Вознесенівка в окупованій частині Луганської області. Входить до складу ГУП "Східвугілля". Глибина шахти – 1375 метрів. Видобуває вугілля марки А – антрацит.

Як раніше повідомляв УНІАН, інформацію про аварію на шахті "Червоний партизан" спочатку повідомило російське пропагандистське інформагентство "Інтерфакс", посилаючись на джерело в так званих "екстрених службах "ЛНР". За їх даними, на момент падіння транспортної кабіни знаходилося 25 осіб, з них дев'ять загинули.

Автор: Світлана Макринська