Всього вже померли п'ять гірників.

У лікарні померли ще двоє гірників, постраждалих внаслідок вибуху на шахті Шахтоуправління "Покровське".

Про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України, народний депутат України Михайло Волинець (фракція "Батьківщина") повідомив у соціальній мережі Facebook.

"В опіковому відділенні лікарні Краматорська вночі померли ще двоє шахтарів, які були на місці вибуху шахти "Покровське" 31 липня", - повідомив Волинець

Також він зазначив, що в лікарнях Покровська і Краматорська триває боротьба за життя і здоров'я ще п'ятьох постраждалих.

Читайте такожУ Запоріжжя чоловік застрелився і отруївся, але все одно вижив"Вже п'ять життів забрала ця страшна трагедія. П'ять сімей втратили своїх синів, чоловіків, братів", - заявив Волинець.

Вибух на шахті "Покровське"

Як повідомляв УНІАН, на шахті Шахтоуправління "Покровське", яка розташована в селищі Удачне Покровського району, 31 липня приблизно о 05:12 стався вибух у Північному польовому конвеєрному штреку на горизонті 815 м.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на шахті під час виконання буропідривних робіт на горизонті 815 метрів стався вибух метану, внаслідок чого постраждали 10 гірників.

Постраждалі з опіками різного ступеня тяжкості доставлені в хірургічне відділення Покровської лікарні інтенсивного лікування.

Автор: Віталій Саєнко