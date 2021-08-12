Причина пожежі встановлюється.

На території недіючого Одеського нафтопереробного заводу (НПЗ) згоріли шість автомобілів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, повідомлення про загоряння в службу порятунку надійшло сьогодні приблизно о 18:40.

"Надійшло повідомлення про те, що на території недіючого заводу "Лукоїл" (Одеський НПЗ – УНІАН) сталася пожежа, за адресою Шкодова гора, 1/1. Рятувальники оперативно виїхали на гасіння пожежі. По прибуттю до місця виклику пожежники встановили, що горять 6 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Пожежу було ліквідовано о 19:06.

Причина і збиток - встановлюються.

Від ДСНС залучалися 8 одиниць пожежної техніки та 24 рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2021 року прокурор Одеської області Сергій Костенко заявив на брифінгу, що Одеський НПЗ, який заарештований в рамках справи про розкрадання нафтопродуктів за "схемою Курченка", являє собою екологічну загрозу, оскільки майно підприємства розкрадається. Зокрема, обладнання пиляють на металобрухт, крадуть з метою продажу. За даними прокурора, близько 90% електрообладнання зловмисники вже демонтували.

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У липні в передмісті Одеси затримано 5 осіб під час крадіжки майна НПЗ.

Довідка УНІАН.

У квітні 2014 року відомий бізнесмен, соратник екс-президента Віктора Януковича Сергій Курченко був оголошений в міжнародний розшук. У рамках слідства прокуратура спільно з поліцією 19 червня звернулася до Київського райсуду Одеси з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування щодо Курченка, який підозрюється в організації схеми з розкрадання нафтопродуктів. У справі затримали кілька людей, кілька фігурантів засуджені.

Також суд застосував спецконфіскацію до нафтобази "Лагуна-Рені", яка використовувалася для "прикриття" незаконної діяльності з привласнення державних коштів.

13 листопада 2017 року рішенням Київського райсуду в рамках розслідування на користь держави конфісковані 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн.

Крім того, конфісковано майно Одеського НПЗ і ще одного підприємства. Орієнтовна вартість конфіскованого майна перевищила 5 млрд грн.

Автор: Лариса Козова