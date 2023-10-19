Після аварії чоловік заїхав у гаражний кооператив, де зняв з авто дорожній номерний знак та пересів до іншого автомобіля, аби поліцейські не змогли його розшукати.

У Києві водій "Лексуса" збив 12-річного хлопчика і втік з місця ДТП. Дитину з численними травмами доправили до лікарні.

Про це повідомляє поліція Києва. Зазначається, що повідомлення про ДТП на вулиці Вернадського надійшло до столичних правоохоронців о 8:30 ранку 18 жовтня.

Оперативний черговий негайно скерував на місце лікарів, патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу. Для розшуку винуватця ДТП у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та залучено оперативників, слідчих і аналітиків.

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"На щастя, дитина жива і зараз лікарі надають йому усю необхідну допомогу. Ми встановили всі деталі автопригоди. Одразу після ДТП водій зупинив автівку, побачив, що накоїв, однак покинув хлопчика на дорозі та вирішив втекти. Далі він заїхав у гаражний кооператив, де зняв з авто дорожній номерний знак та пересів до іншого автомобіля, аби поліцейські не змогли його розшукати. Втім, зміна автівки не допомогла йому переховуватись від злочину. Вже за кілька годин патрульні знайшли і другий позашляховик "Мерседес". Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", – розповів начальник поліції Києва Дмитро Шумейко.

Затриманим виявився 39-річний уродженець Івано-Франківщини. Правоохоронці вилучили обидва його автомобілі.

Відомості за фактом ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження та за ч. 1 ст. 135 – залишення в небезпеці Кримінального кодексу України. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до двох років позбавлення волі.

ДТП з дітьми

На Закарпатті пʼяний водій збив на смерть 6-річну дитину. Від отриманих внаслідок ДТП травм дівчинка померла на місці. 46-річний водій автомобіля марки BMW, значно перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя, де і шла дівчинка. Драгер зафіксував у крові 2,13 проміле алкоголю, коли допустимий вміст дорівнює 0,2 проміле.

У серпні на Харківщині поліцейський збив на переході 15-річну дівчинку. Вона померла на місці. Правоохоронці стверджують, що на момент аварії водій був тверезим. Його відсторонили.

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