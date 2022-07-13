Пакет фальшивих документів коштував від 800 до 2 тис. доларів.

Співробітники Служби безпеки України припинили у Києві роботу підпільної типографії, де підробляли довідки про непридатність до військової служби.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Служби.

"У результаті слідчо-оперативних дій нейтралізовано злочинну групу, яка займалась незаконним переправленням за кордон українських громадян призовного віку. Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов'язаних та довідки про непридатність до військової служби", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури.

Пакет фальшивих документів вони оцінювали в сумі від 800 до 2 тис. доларів, залежно від термінів оформлення.

"Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої "послуги". Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли "замовникам" через сервіси поштового зв'язку", - розповіли в СБУ.

Обом організаторам схеми повідомлено про підозру.

Зазначимо, в Україні триває мобілізація населення у зв'язку з запровадженим воєнним станом через повномасштабне вторгнення Росії. А уже з 1 жовтня 2022 року жінок певних спеціальностей ставитимуть на військовий облік.

Нагадаємо, в Міноборони заявляли, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

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