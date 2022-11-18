У своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Служба безпеки України повідомила про нові підозри керуючому однієї з єпархій Української православної церкви Московського патріархату на Вінниччині Іонафану.

Як повідомляє СБУ у Telegram, спецслужба продовжує викривати нові факти підривної діяльності керуючого однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області.

"Встановлено, що очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України".

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Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

В спецслужбі зазначають, що надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали зберігав у підсобних приміщеннях церкви. В подальшому планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за:

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України),

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу),

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України) Кримінального кодексу України.

В СБУ нагадують, що що раніше, за матеріалами української спецслужби, митрополиту вручили підозру за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Правоохоронці не називають імені священнослужителя. За даними ЗМІ, йдеться про митрополита УПЦ МП Іонафана (Анатолія Єлецьких).

Справа митрополита Іонафана: деталі

12 жовтня в СБУ заявили, що керуючий однієї з єпархій Української православної церкви Московського патріархату на Вінниччині виправдовував агресію Російської Федерації і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

У спецслужбі поінформували, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії Росії.

Як відомо, Єлецьких народився у 1949 році у Воронезькій області. До 22 серпня 1989 року був на посаді намісника Києво-Печерської Лаври.