До злочинної групи також входили деякі працівники установи.

На Волині директорка Шацького національного природного парку зі спільниками на "мертвих душах" привласнила близько мільйона гривень.

"До групи входили директор одного з Національних парків Волині та деякі працівники установи. Вони фіктивно оформили вісьмох працівників Нацпарку. Липові співробітники на посадах наукового відділу, юрисконсульта, технічних працівників працювали лише на папері, а зарплату за них отримувала директорка", – зазначають в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, з жовтня 2021 по червень 2022 року жінка разом зі спільниками заробила на "мертвих душах" близько 1 мільйона гривень. Директорці повідомили про підозру у шахрайстві, розтраті майна, підробці документів у складі організованої злочинної групи (ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

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При цьому в ДБР зазначають, що санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. До суду подано клопотання про відсторонення її від посади.Також вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам організованої злочинної групи.

Водночас прес-служба Волинської обласної прокуратури повідомляє, що посадовиця залучила у злочинну схему співмешканця та кількох підлеглих. Також зазначається, що директорка парку залучила підприємця у злочинну схему задля заволодіння шахрайським шляхом державними коштами.

"Уклавши договір про надання послуг за програмою "муніципальна няня", які насправді не надавалися, посадовиця подала документи на відшкодування їй витрат на їх оплату в загальній сумі 23052 гривні та отримала ці кошти", – сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання про зміну підозрюваній запобіжного заходу та про відсторонення її від посади.

Гучні справи ДБР

В Дніпропетровськй області Державне бюро розслідувань (ДБР) накрило схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових ЗСУ. Група зловмисників привласнювала та перепродувала продукти харчування.

Раніше в Державному бюро розслідувань повідомили, що на елітному курорті Куршевелі (Франція) затримано екс-нардепа, акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Готуються документи для його екстрадиції.

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