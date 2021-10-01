Хлопець знаходиться у Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.

У Луцькому районі 17-річному хлопцю відірвало руку картоплекопалкою.

Про це йдеться у сюжеті ТРК "Аверс".

Інцидент стався у селі Новоукраїнка. Лікарі розповіли, що картоплекопалка захопила руку хлопця, кінцівку відірвало біля плеча.

За словами директора Волинського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Володимира Шмаля, після надання першої допомоги судинні хірурги вирішували, чи потрібно перевозити пацієнта у Київ.

Лікарям вдалося стабілізувати стан підлітка та зупинити кровотечу. Його доправили у Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України у Києві.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області чоловіка привалило урожаєм картоплі, який він перевозив додому. Він отримав серйозні травми.

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Автор: Людмила Жерновська