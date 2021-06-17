Через отриману травму чоловік помер у лікарні.

На Рівненщині колесо, що відлетіло від вантажівки, відірвало пішоходу руку, внаслідок чого постраждалий чоловік згодом помер.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у комунальному підприємстві «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, дорожньо-транспортна пригода сталася в місті Березне.

Наразі встановлено, що під час руху від вантажівки відлетіло колесо, яке влучило в пішохода.

Бригада медиків, яка прибула на місце події, встановила, що колесо потрапило в ділянку правої руки чоловікові віком орієнтовно 30 років.

Читайте такожВ Києві чоловіку відірвало ногу бетонним міксером«Попередній діагноз: травматична ампутація правої верхньої кінцівки на рівні нижньої третьої плеча. Потерпілому надали необхідну медичну допомогу відповідно до протоколу та госпіталізували до Березнівської центральної районної лікарні. Станом на 19-ту годину стало відомо, що потерпілий помер в лікарні», - зазначається в повідомленні центру.

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Автор: Петро Хромих