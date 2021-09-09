У Рівненській області чоловік не довіз додому викопаний урожай картоплі, дізналися журналісти.

У селі Мокре Рівненської області чоловік викопав картоплю на городі, навантажив на підводу, щоб перевезти додому, а потім отримав серйозні травми.

В дорозі коня налякав чужий собака. Кінь різко відсахнувся, віз з картоплею перекинувся, і чоловік опинився під урожаєм, йдеться в сюжеті ТСН.

На місце надзвичайної події прибула швидка допомога. Чоловіка госпіталізували, у нього зламані ребра й травмована грудна клітка.

"Селянин у лікарні, його життю загрози немає...", – з'ясували журналісти.

Село Мокре знаходиться в Дубенському районі Рівненської області. За результатами перепису, проведеного 2001 року, населення села становило 288 осіб, повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, в середині червня в Рівненській області стався незвичайний напад на співробітника поліції. У селі Маринин чоловік, озброєний вилами, напав на правоохоронця.

Зловмисник проколов поліцейському ногу. Потерпілому надали допомогу медики швидкої допомоги. Коп відмовився від госпіталізації.

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Автор: Екатерина Присяжнюк