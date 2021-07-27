Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Мешканцю міста Ковель повідомлено про підозру маніяку, який гвалтував жінок у ліфтах.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Слідство вважає, що молодик упродовж липня 2021 року чотири рази вчиняв дії сексуального характеру, нападаючи на жінок різного віку у ліфті чи на вулицях Ковеля.

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 21-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у неодноразовому вчиненні сексуального насильства (ч. 1, 2 ст. 153 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Санкцією ч. 2 ст. 153 КК України за сексуальне насильство, вчинене повторно, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Денис Прядко