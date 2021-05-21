Висновки судово-психіатричної експертизи свідчать, що зловмисник – інвалід другої групи внаслідок психічного розладу, внаслідок чого, свої дії фігурант не усвідомлював.

На Київщині будуть судити психічно хворого чоловіка, який розбещував рідну племінницю.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Ювенальними прокурорами Обухівської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 31-річного чоловіка за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи та сексуального насилля (ч.2 ст.156, ч.4 ст.153 КК України).

За даними слідства, у минулому році обвинувачений неодноразово перебував із малолітньою племінницею наодинці та, користуючись відсутністю батьків дитини вдома, вчиняв відносно неї розпусні дії сексуального характеру та сексуальне насилля.

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Висновки судово-психіатричної експертизи свідчать, що зловмисник – інвалід другої групи внаслідок психічного розладу, тому свої дії він не усвідомлював.

Наразі справу скеровано до суду для розгляду по суті.

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Автор: Денис Прядко