На Київщині будуть судити психічно хворого чоловіка, який розбещував рідну племінницю.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Ювенальними прокурорами Обухівської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 31-річного чоловіка за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи та сексуального насилля (ч.2 ст.156, ч.4 ст.153 КК України).
За даними слідства, у минулому році обвинувачений неодноразово перебував із малолітньою племінницею наодинці та, користуючись відсутністю батьків дитини вдома, вчиняв відносно неї розпусні дії сексуального характеру та сексуальне насилля.
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Висновки судово-психіатричної експертизи свідчать, що зловмисник – інвалід другої групи внаслідок психічного розладу, тому свої дії він не усвідомлював.
Наразі справу скеровано до суду для розгляду по суті.
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