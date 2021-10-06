Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

На Закарпатті суд заарештував підозрюваного в умисному вбивстві 10-річної прийомної доньки.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

Зазначається, що Ужгородський міськрайонний суд обрав підозрюваному 34-річному жителю села Паладь-Комарівці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За скоєне зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Про смерть 10-річної дівчинки в селі Паладь-Комарівці Ужгородського району Закарпатської області стало відомо 3 жовтня.

Зокрема, до поліції звернувся 34-річний житель села та повідомив, що напередодні увечері, перебуваючи в нетверезому стані, побив свою прийомну дочку. А вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя.

Після проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що на момент вчинення злочину у будинку перебувала матір загиблої дівчинки. Жінка не вжила жодних дій та завідомо залишила дитину, яка перебувала в небезпечному для життя стані, без допомоги.

Поліція відкрила кримінальні провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) та за ч. 3 ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи).

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Автор: Світлана Макринська