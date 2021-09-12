Серйозна ДТП в Сумській області сталася в суботу.

У Сумській області в селищі міського типу Миколаївка сталася ДТП – зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка. В результаті аварії, зокрема, постраждали троє неповнолітніх дітей. Діти їхали в легковику. Одна дитина залишається в реанімації.

Аварія трапилася на автодорозі "Батурин – Конотоп – Суми". Правоохоронці дізналися про те, що трапилося, у суботу ввечері, 11 вересня, повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області.

Попередньо встановлено, що автомобіль "ВАЗ 2109" під керуванням 32-річного чоловіка виїхав на зустрічну смугу без увімкненого світла фар, через що зіткнувся з вантажним автомобілем "МАN".

В результаті ДТП обидві машини отримали значні механічні пошкодження.

Отримали тілесні ушкодження різної тяжкості водій та пасажири автомобіля ВАЗ. Зокрема, троє неповнолітніх дітей 12-ти, 10-ти та 4-х років доставили до Сумської обласної клінічної лікарні (СОКЛ).

Читайте такожУ Києві дуже п'яний чоловік на легковику "влетів" у патрульне авто: поліцейські госпіталізованіЗа даним фактом у поліції відкрили провадження за ознаками ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за порушення правил руху, в результаті якого хтось загинув чи отримав тяжкі тілесні ушкодження, – до восьми років позбавлення волі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в приймальному відділенні СОКЛ, в неділю, 12 серпня, станом на 15.00 в лікарні залишилася одна дитина, яка знаходиться в реанімації.

Раніше стало відомо, що в Хмельницькій області поблизу села Привороття Друге іномарка потрапила в ДТП, а потім потонула в ставку. Після того, як машину дістали, в ній виявили тіло загиблого.

Автори: Віталій Кохан, Екатерина Присяжнюк