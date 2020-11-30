У лікарні померла дитина, яка перебувала у легковику.

На Закарпатті кількість загиблих внаслідок зіткнення вантажівки з легковиком у Мукачівському районі збільшилась до п’яти.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Закарпатській області.

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Згідно з інформацією, внаслідок зіткнення легкового автомобіля ВАЗ-2115 та вантажівки Scania загинули 4 людини, що перебували в легковику, також отримала травми дитина.

«Насамперед рятувальники витягли з понівеченої машини травмованого хлопчика та передали його в карету екстреної медичної допомоги. На жаль, попри старання медиків дитина померла у лікарні», - йдеться у повідомленні.

Тіла чотирьох загиблих бійці ДСНС деблокували з автомобіля за допомогою спецінструменту та передали правоохоронним органам.

Водій вантажної машини у ДТП не постраждав.

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Сьогодні у Закарпатській області на відрізку автошляху Мукачево-Рогатин внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули четверо людей.

За попередньою інформацією, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення.

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Автор: Світлана Макринська