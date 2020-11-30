На Закарпатті кількість загиблих внаслідок зіткнення вантажівки з легковиком у Мукачівському районі збільшилась до п’яти.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Закарпатській області.
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Згідно з інформацією, внаслідок зіткнення легкового автомобіля ВАЗ-2115 та вантажівки Scania загинули 4 людини, що перебували в легковику, також отримала травми дитина.
«Насамперед рятувальники витягли з понівеченої машини травмованого хлопчика та передали його в карету екстреної медичної допомоги. На жаль, попри старання медиків дитина померла у лікарні», - йдеться у повідомленні.
Тіла чотирьох загиблих бійці ДСНС деблокували з автомобіля за допомогою спецінструменту та передали правоохоронним органам.
Водій вантажної машини у ДТП не постраждав.
Смертельна ДТП на Закарпатті: що відомо
- Сьогодні у Закарпатській області на відрізку автошляху Мукачево-Рогатин внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули четверо людей.
- За попередньою інформацією, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення.
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