В поліції кажуть, що відбулося лобове зіткнення.

На Закарпатті в ДТП загинуло троє чоловіків, а ще один знаходиться зараз в реанімації.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Закарпатській області, поліцейські Берегівщини з’ясували, що зіткнення сталося між двома автомобілями: Volkswagen Рassat та Mercedes-Benz.

"За попередніми даними, водій легковика Volkswagen Рassat, 62-річний мешканець села Княгиня, що на Ужгородщині, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz", - сказано в повідомленні.

В поліції зазначають, що внаслідок аварії 62-річний чоловік та двоє його пасажирів, 64-річний та 65-річний чоловіки, померли на місці події, а водій мікроавтобусу Mercedes-Benz, 57-річний житель села Запсонь, що на Берегівщині, з численними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні.

Попередня правова кваліфікація події – частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих). Наразі поліцейські працюють на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

Як повідомляв УНІАН, у Львові маршрутка збила двох жінок, одну з жінок транспортний засіб "протягнув" до кінцевої зупинки, внаслідок чого вона померла.

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Автор: Надя Пришляк