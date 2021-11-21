Сьогодні в Роздільнянському районі Одеської області невідомий на вантажівці смертельно травмував жінку і зник з місця ДТП.
Про це повідомили в Роздільнянському відділі поліції.
Зазначається, що близько 18.30 на дорозі в селі Бринівка виявили мертвою 57-річну місцеву жительку. На тілі - травми, характерні для дорожньо-транспортної пригоди.
За словами чоловіка загиблої, щойно жінка вийшла з двору, він почув, що поруч загальмував транспортний засіб, схожий на вантажівку, і швидко виїхав.
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