Потерпіла була збита, щойно вийшла з власного двору.

Сьогодні в Роздільнянському районі Одеської області невідомий на вантажівці смертельно травмував жінку і зник з місця ДТП.

Про це повідомили в Роздільнянському відділі поліції.

Зазначається, що близько 18.30 на дорозі в селі Бринівка виявили мертвою 57-річну місцеву жительку. На тілі - травми, характерні для дорожньо-транспортної пригоди.

За словами чоловіка загиблої, щойно жінка вийшла з двору, він почув, що поруч загальмував транспортний засіб, схожий на вантажівку, і швидко виїхав.

Читайте такожСуд виніс вирок чоловікові за вбивство жінки, яка принизила його "гідність"У даний час на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

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Автор: Лариса Козова