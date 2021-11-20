Одна жінка внаслідок отриманих травм загинула, інша з тілесними ушкодженнями госпіталізована.

У Львові маршрутка збила двох жінок, одну з жінок транспортний засіб "протягнув" до кінцевої зупинки, внаслідок чого вона померла.

Як йдеться у повідомленні поліції Львівської області у соціальній мережі Facebook, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного таксі №138 марки "БАЗ", 47-річний мешканець Львова, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, здійснив наїзд на двох львів'янок віком 48 та 67 років, які рухалися пішохідним переходом.

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Водій, не зупиняючись, поїхав з місця ДТП.

Так, в результаті наїзду одну жінку відкинуло на проїзну частину дороги. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Невдовзі патрульні поліцейські виявили транспортний засіб на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона.

"Окрім того, неподалік маршрутки було виявлено тіло другої жінки, на яку було скоєно наїзд, 48-річної львів’янки. Встановлено, що автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, з місця ДТП", - йдеться у повідомленні.

"Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили характері пошкодження переднього бампера. Водія затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід", - повідомила кореспонденту УНІАН речниця ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська .

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Нагадаємо, як писав УНІАН, днями на Львівщині сталася аварія, у якій постраждали діти. Шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою, одного підлітка вже госпіталізували.

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Автори: Віталій Саєнко, Мирослава Бзікадзе