На чорному ринку вартість продукції зі знайдених конопель склала б щонайменше 5 мільйонів гривень.

Закарпатські правоохоронці знайшли дві сховані під землею нарколабораторії з елітними коноплями. На чорному ринку кінцева продукція коштувала б 5 мільйонів гривень.

Про це в четвер, 30 вересня, розповіли у Відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Учора поліцейські за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення провели обшук в одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виноградова.

"48-річний господар території, на якій проводили слідчі дії, є фігурантом наркозлочину. Поліцейські обшукали фермерське господарство з численними теплицями, проте спершу знайшли лише кілька стебел коноплі. Однак ретельно оглянувши територію, правоохоронці виявили люк до таємного сховку, який був розташований у приміщенні, де утримувалися свійські тварини", - повідомили в поліції.

З'ясувалося, що під землею чоловік викопав та обладнав за всіма технологічними вимогами дві кімнати для вирощування коноплі. У приміщеннях була система крапельного поливу, кондиціонери та витяжки, пристрої, що збагачували теплицю киснем, датчики вимірювання рівня світла, тепла та вологи та навіть пристрої, що вимірювали кислотність ґрунту.

Читайте такожХарківські поліцейські робили "закладки" і вимагали хабарі з тих, хто їх знаходивЗагалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі. Всі рослини були елітного сорту та вирощені максимально правильно для отримання з них якнайбільше наркотичного ефекту.

На чорному ринку вартість продукції з цих рослин склала б щонайменше 5 мільйонів гривень. До того ж під час спецоперації правоохоронці вилучили 300 грамів уже висушеної наркотичної речовини, насіння для майбутніх врожаїв та пістолет.

Організатора наркоплантації слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання. Усі вилучені речові докази скеровано на експертизу.

Поліцейські готують матеріали для повідомлення чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України, тобто незаконний посів або вирощування рослин коноплі у кількості понад 50 рослин. За такі дії зловмиснику загрожує до 7 років в'язниці.

Раніше на Херсонщині поліція виявила рекордний посів конопель. Засіяна ділянка площею один гектар ретельно доглядалася та охоронялася. Загалом правоохоронці вилучили з наркоплантації 34 700 кущів нарковмісних рослин. Неподалік від посіву ділки встановили сторожову вежу, з якої цілодобово спостерігав черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею.

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Автор: Катерина Комолова