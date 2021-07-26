Вилучені рослини оцінюються у понад 300 мільйонів гривень.

На території Чаплинської територіальної громади на Херсонщині поліція виявила рекордний посів конопель.

Як розповіли у відділі комунікації поліції області, засіяна ділянка площею один гектар ретельно доглядалася та охоронялася. Загалом правоохоронці вилучили з наркоплантації 34 700 кущів нарковмісних рослин.

Наркоплантація розташовувалася на території зруйнованої птахофабрики поблизу села Преображенка. Рослини виявилися гібридною коноплею із підвищеним вмістом канабіноїдів, а висіяли їх за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки.

Читайте такожУ саду на Херсонщині знайшли наркоплантацію з елітною коноплею на мільйони гривень (фото)Уздовж рядків із коноплею було прокладене крапельне зрошення, рослини ретельно оброблялися проти бур'янів. Неподалік від посіву ділки встановили сторожову вежу, з якої цілодобово спостерігав черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею.

Поліція затримала чотирьох учасників групи віком від 26 до 57 років, причетної до вирощування наркорослин, та відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Встановлюються власник земельної ділянки, організатор злочинної групи та шляхи реалізації наркосировини. Також вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Вилучені рослини оцінюються у понад 300 мільйонів гривень.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова