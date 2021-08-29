Автомобіль "Рено Кенго" виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем "ГАЗ 2410"

Правоохоронці Прикарпаття розслідують ДТП, де загинула одна особа, а ще п'ятеро - постраждали

Як повідомляє поліція Івано-Франківської області, аварія з летальним наслідком, у якій загинула жінка-пасажирка і травмувалися двоє дітей та троє дорослих, сталася на трасі Р-20 "Снятин-Тязів".

Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль "Рено Кенго" виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем "ГАЗ 2410".

У результаті ДТП пасажирка транспортного засобу "ГАЗ" загинула від отриманих травм на місці події. Водій цього автомобіля отримав легкі тілесні ушкодження.

Читайте такожУ Львові з лікарні втекла пацієнтка з трепанованим черепомКрім того, у медзаклад доставлено водія, двох дорослих і двох неповнолітніх пасажирів "Рено Кенго".

Нагадаємо, що у Харкові від вантажівки відчепилася кабіна. Некерований фургон врізався в легкове авто, у якому була родина з трьома дітьми.

Раніше у жахливій ДТП на Львівщині загинула 11-річна дівчинка.

Автор: Катерина Гірник