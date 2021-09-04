Автобус, що їхав з Польщі й в якому перебувало 25 пасажирів та два водії, після зіткнення з автовозом загорівся.

На Житомирщині вночі сталася ДТП за участі автобуса та автовоза, у результаті якої одна людина загинула та 11 травмовані.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області, автоаварія сталася поблизу с. Стрибожа, на 177 км автодороги Київ - Чоп у Пулинській територіальній громаді.

Попередньо встановлено, що водій автобуса Neoplan, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом.

Після ДТП виникло загоряння автобуса. У ньому перебували 25 пасажирів, усі українці.

Унаслідок події загинув другий водій автобуса (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога..

Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з'ясування усіх обставин.

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Автор: Інна Андаліцька