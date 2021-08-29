До лікарні з тілесними ушкодженнями доставлено ще трьох людей.

У Львівській області сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів, загинула 11-річна дівчинка.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції Львівської області, ДТП сталася в суботу, 28 серпня, близько 11:30 в селі Підберезці Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля "ДАФ" з напівпричепом здійснив зіткнення з легковиком "Хонда". Після цього вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з автомобілями "Міцубіші" та "Мерседес Спринтер", який перевозив причіп з автомобілями.

Внаслідок ДТП у лікарню з тілесними ушкодженнями були доставлені водій та пасажирка "Хонди", а також водій "Міцубіші" та його 11-річна пасажирка. Попри зусилля медиків, дівчинка померла від отриманих травм.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівської області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Гірник