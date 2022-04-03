Жителя Новоград-Волинського району поліцейські обґрунтовано підозрюють у шахрайських діях з коштами на допомогу для потреб військових.

На Житомирщині поліція розслідує шахрайство з волонтерською допомогою на понад 60 тисяч гривень.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України.

Зазначається, що жителя Новоград-Волинського району поліцейські обґрунтовано підозрюють у шахрайських діях з коштами на допомогу для потреб військових.

"Попередньо встановлено, що окремі столичні товариства відгукнулись на пропозицію допомогти військовослужбовцям у придбанні необхідної амуніції. 25-річний житель Новоград-Волинського району через соціальні мережі розмістив оголошення про наявність необхідних бронежилетів, шоломів та іншого спорядження. Однак, отримавши на свій рахунок кошти, розпорядився ними для власних розваг", - наголошується у повідомленні.

У поліції додали, що у період з 23 по 29 березня на рахунки зловмисника обидва товариства перерахували загалом понад 60 тис. грн.

Так, за фактом шахрайства у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України) поліцейські відкрили кримінальне провадження, у ході якого встановлюють всі обставини та призначили ряд необхідних експертиз.

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