19 вересня неподалік с. Гальчина Андрушівської громади Житомирської області виявили тіло 18-річної місцевої жительки зі слідами насильницької смерті.
Про це повідомила прес-служба поліції Житомирщини.
За словами матері, яка повідомила про зникнення доньки увечері 18 вересня, дівчина пішла на прогулянку у п'ятницю і до певного часу спілкувалась з рідними телефоном. Коли ж зв'язок з нею обірвався, мати звернулась до правоохоронців.
Слідчо-оперативна група зафіксувала наявність ознак насильницької смерті. Наразі проводиться огляд місця події та опитують мешканців села.
За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.
Раніше в Одесі зловмисник вбив жінку, розчленував тіло та кинув у смітник. Правоохоронці повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.