Дівчина пішла на прогулянку й не повернулася додому. Наступного дня її знайшли мертвою зі слідами насильницької смерті.

19 вересня неподалік с. Гальчина Андрушівської громади Житомирської області виявили тіло 18-річної місцевої жительки зі слідами насильницької смерті.

Про це повідомила прес-служба поліції Житомирщини.

За словами матері, яка повідомила про зникнення доньки увечері 18 вересня, дівчина пішла на прогулянку у п'ятницю і до певного часу спілкувалась з рідними телефоном. Коли ж зв'язок з нею обірвався, мати звернулась до правоохоронців.

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Слідчо-оперативна група зафіксувала наявність ознак насильницької смерті. Наразі проводиться огляд місця події та опитують мешканців села.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Раніше в Одесі зловмисник вбив жінку, розчленував тіло та кинув у смітник. Правоохоронці повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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