Свідки події забрали у нього ключі.

В Києві п'яний водій Audi влаштував ДТП і намагався втекти з місця події.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

За словами свідків події, чоловік був босоніж. На ньому були тільки футболка і труси.

Audi врізався в припаркований Nissan і спробував сховатися, проте власник автомобіля встиг підбігти до нього.

Читайте такожВодій продовж їхати: у Києві на голови пасажирам впало скло в маршрутці (фото)"Водила Ауді не роздумуючи натиснув на педаль газу і прокотив власника Nissan на капоті. Очевидці забрали ключі, а водила довго не міг зрозуміти, що не так", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що водій продовжував тиснути на педаль, намагаючись поїхати.

Його затримали поліцейські. За даними каналу, драгер показав результат 2,54.

Нагадаємо, що раніше в центрі Києва п'яні молоді люди розбили лобове скло тролейбуса.

А в Рівному п'яний пацієнт напав на лікаря і бризнув сльозогінним газом прямо йому в обличчя.

Автор: Людмила Жерновська