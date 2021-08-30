Потерпілий медик внаслідок інциденту отримав хімічні опіки очей і звернувся до поліції.

У рівненській лікарні п’яний 24-річний чоловік напав на 45-річного лікаря-травматолога і розпилив йому в обличчя сльозогінний газ.

Внаслідок інциденту лікар отримав хімічні опіки очей, повідомила прес-служба поліції Рівненської області. Там зазначли, що напад стався у ніч на 28 серпня, у приймальному відділенні Рівненської центральної міської лікарні.

Як попередньо з’ясували поліцейські, медики швидкої виїжджали на виклик та доставили для надання допомоги 24-річного жителя Рівного із різаними ранами рук і запахом алкоголю. Разом із ним до лікарні приїхала і 21-річна дівчина.

У повідомленні зазначається, що в очікуванні чергового лікаря обоє почали поводитися неадекватно, нецензурно лаялися на медперсонал. У подальшому між 45-річним медиком та чоловіком виник конфлікт і штовханина, під час якої 24-річний зловмисник дістав газовий балончик і розпилив в обличчя лікарю сльозогінний газ.

Читайте такожУ Харкові оскаженілий пес пошматував двох людей просто у під’їзді (відео)

Потерпілий лікар унаслідок інциденту отримав хімічні опіки і звернувся до поліції.

24-річний чоловік неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських. Ще у неповнолітньому віці мав проблеми із законом через крадіжки, незаконний обіг наркотиків, також його судили за розбій.

Рівненське районне управління поліції розпочало розслідування за статтею про хуліганство. В даний час вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла