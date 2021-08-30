Дії правопорушників кваліфіковані як хуліганство. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На столичному Печерську правоохоронці затримали двох киян, які розбили скло в тролейбусі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Лаврській. Двоє хлопців у стані алкогольного сп’яніння почали порушувати громадський порядок, зламали склоочисник у тролейбусі та розбили скло. На зауваження водія громадського транспорту та перехожого порушники не реагували, а натомість нанесли їм тілесні ушкодження.

Правоохоронці затримали зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились кияни 1997 та 2001 років народження.

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Слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Також слідчі направили до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

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Автор: Денис Прядко