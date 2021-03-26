В Одеській області затримано трьох зловмисників, підозрюваних у розбійному нападі на будинок моряка.
Читайте такожУ Харкові біля лікарні знайшли тіло немовля, яке пролежало там кілька місяцівЯк повідомили УНІАН в Ізмаїльському відділі поліції, підозрюваних, які скоїли напад у місті Ізмаїл, затримано 25 березня.
Відзначається, що злочин скоєно в лютому поточного року.
«Вночі група зловмисників приїхала до будинку моряка, коли там були тільки його дружина і малолітня дочка, а сам глава сім'ї був у рейсі. До будинку вони проникли безперешкодно, вистеживши, коли господиня вийде на двір ...», - розповіли в поліції.
Одягнувши балаклави, вони побили молоду жінку, відібрали сімейні заощадження - близько 8 тис. дол. І 4 тис. грн, банківську картку, на рахунку якої було ще близько 30 тис. грн, золоті прикраси, мобільні телефони тощо, після чого зникли.
В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що злочин скоїли четверо чоловіків віком від 37 до 49 років: один - житель Ізмаїла, троє - з міста Білгород-Дністровський Одеської області, які в даний час притягуються до кримінальної відповідальності столичними правоохоронцями за розбійний напад і бандитизм.
Вчора за підтримки військовослужбовців Національної гвардії України і співробітників Білгород-Дністровського відділу поліції за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення і спецпідрозділу «КОРД» за місцем проживання фігурантів правоохоронці провели 13 обшуків. Вилучено речі потерпілих, багато вогнепальної зброї, боєприпаси, наркотичні засоби тощо.
Трьом зловмисникам оголошено підозру за ч. 3 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Їх затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
За результатами обшуків в Єдиний реєстр досудових розслідувань були внесені додаткові відомості за фактами незаконного зберігання наркотичних речовин, незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами, а також незаконної переробки зброї.
В даний час проводяться подальші розшукові заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження четвертого співучасника злочину.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вас також можуть зацікавити новини
- Показав ніж і "ввічливо попросив": в Одесі затримали "чемного" грабіжника (фото, відео)
- У Львові підлітки з пістолетом напали на дітей на дитячому майданчику (фото, відео)
- Розпилив газ і побив: у Києві патрульному загрожує 8 років в'язниці за напад на перехожого
- У Києві стоматолог намагався вбити пацієнтку струмом
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram