Підозрювані напали на будинок, коли в ньому були тільки дружина моряка і малолітня дочка.

В Одеській області затримано трьох зловмисників, підозрюваних у розбійному нападі на будинок моряка.

Читайте такожУ Харкові біля лікарні знайшли тіло немовля, яке пролежало там кілька місяцівЯк повідомили УНІАН в Ізмаїльському відділі поліції, підозрюваних, які скоїли напад у місті Ізмаїл, затримано 25 березня.

Відзначається, що злочин скоєно в лютому поточного року.

«Вночі група зловмисників приїхала до будинку моряка, коли там були тільки його дружина і малолітня дочка, а сам глава сім'ї був у рейсі. До будинку вони проникли безперешкодно, вистеживши, коли господиня вийде на двір ...», - розповіли в поліції.

Одягнувши балаклави, вони побили молоду жінку, відібрали сімейні заощадження - близько 8 тис. дол. І 4 тис. грн, банківську картку, на рахунку якої було ще близько 30 тис. грн, золоті прикраси, мобільні телефони тощо, після чого зникли.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що злочин скоїли четверо чоловіків віком від 37 до 49 років: один - житель Ізмаїла, троє - з міста Білгород-Дністровський Одеської області, які в даний час притягуються до кримінальної відповідальності столичними правоохоронцями за розбійний напад і бандитизм.

Вчора за підтримки військовослужбовців Національної гвардії України і співробітників Білгород-Дністровського відділу поліції за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення і спецпідрозділу «КОРД» за місцем проживання фігурантів правоохоронці провели 13 обшуків. Вилучено речі потерпілих, багато вогнепальної зброї, боєприпаси, наркотичні засоби тощо.

Трьом зловмисникам оголошено підозру за ч. 3 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Їх затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За результатами обшуків в Єдиний реєстр досудових розслідувань були внесені додаткові відомості за фактами незаконного зберігання наркотичних речовин, незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами, а також незаконної переробки зброї.

В даний час проводяться подальші розшукові заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження четвертого співучасника злочину.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Лариса Козова