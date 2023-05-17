"Комерсанту" загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.

На Одещині затримали уродженця Молдови, який торгував наркотиками та хотів поширити "ринок збуту" серед українських військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ, 32-річний чоловік попав у поле зору правоохоронців саме під час пошуку клієнтів серед військових.

"Дилер планував розширити свій "бізнес", залучивши до нього осіб у військовій формі. В ході контролю за вчиненням злочину, правоохоронці затримали зловмисника одразу ж після чергової спроби збуту дози марихуани клієнтові", - розповіли у прес-службі.

Відео дня

За даними прикордонників, у зловмисника вилучили 400 г канабісу та "зароблені" гроші. У його помешканні вилучили два пристрої для вживання наркотиків, розфасовану "наркоту" та ще літр наркотичної рідини.

У прес-службі уточнили, що "розкруткою" цього підприємливого наркодилера займалися також фахівці СБУ, міграційної поліції та прокуратури.

Як повідомили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону України, затриманий - цивільний, уродженець Республіки Молдова, який виявився також громадянином України. Зокрема, він запропонував прикордоннику за 9 тис. грн придбати у нього канабіс.

Затримали його 12 травня, після безпосереднього збування військовослужбовцю канабісу, яке відбувалось під контролем правоохоронців.

Наразі дилеру повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому інкримінують незаконного збування наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України). Уродженцю Молдови загрожує до десяти років тюрми з конфіскацією майна.

Загадкова смерть військовослужбовця на Одещині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в одному з готелів виявлено труп військовослужбовця.

В соціальних мережах поширюється інформація, що в готельному номері було знайдено "сіруречовину" та набої, а самогубство було скоєне за допомогою ременя, який був повішений на дверну ручку. Однак правоохоронні органи наразі утримуються від коментарів щодо цих деталей.

Вас також можуть зацікавити новини: