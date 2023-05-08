Момент затримання потрапив на відео та розлетівся по соцмережах.

В Одесі бійці Служби безпеки України жорстко затримали двох чиновників мерії.

Як підтвердили УНІАН у правоохоронних органах, сьогодні у центрі міста працювали силовики, які затримали двох людей. Джерело не змогло уточнити, за що саме "взяли" чоловіків, але сказало, що затримання мало місце в районі вулиці Дворянської.

Водночас у місцевих Телеграм-каналах з'явилося повідомлення про затримання в. о. директора комунального підприємства "Одестранспарксервіс" Євгена Тябуса та начальника служби експлуатації та контролю цього ж КП Вартана Гутнікова. Про причину того, що трапилося, поки невідомо.

Відео дня

Момент затримання зафіксували на відео очевидці та оприлюднили його у соціальних мережах. На відео люди у камуфляжі та масках проводять жорстке затримання, зокрема із застосуванням сили. За "кадром" чутно змінений голос автора відео, який стверджує, що затриманого б'ю до крові. Чути крики та інше.

Інші затримання в Одесі

Нещодавно в Одесі арештували начальника одного з відділів обласного управління патрульної поліції, який вимагав хабарі за супровід великогабаритних вантажів.

Міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту під час засідання у справі заводу "Краян", яка триває вже 5 років. Пізніше понад 13 млн грн застави за нього вніс один із депутатів Одеської міської ради.

Крім того, в Одесі відсторонили від обов’язків очільника військкомату через можливе незаконне збагачення.

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