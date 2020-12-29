На Київщині виявлено три нарколабораторії, потужність яких дозволяла протягом доби виготовляти близько 1 кг психотропних речовин.

Правоохоронці викрили міжрегіональну мережу наркоторгівлі, яка через інтернет збувала свій «товар» в особливо великих розмірах.

Читайте такожУ Києві правоохоронці створили банду "домушників"Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

«Восьми особам повідомлено про підозру за фактом виготовлення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах і обрано запобіжні заходи (ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще п’яти особам», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, троє киян організували наркобізнес, залучивши до незаконної діяльності осіб зі знаннями в галузі хімії, необхідними для виготовлення психотропних речовин.

Встановлено, що у Київській області були облаштовані три нарколабораторії, потужність яких дозволяла протягом доби виготовляти близько 1 кг психотропних речовин.

«Продукцію» вони збували виключно оптовими партіями через Інтернет-магазин та поштові відділення логістичного сервісу, де працювали два члени угруповання, які і здійснювали цю відправку. Отриманий прибуток «відмивався» шляхом обготівковування коштів через електронні гаманці.

Правоохоронцями проведено 28 санкціонованих судом обшуків у лабораторіях, облаштованих для фасування та зберігання речовин приміщеннях, а також за місцем проживання учасників злочинного угруповання та в їхніх автомобілях.

В результаті обшуків було вилучено понад 110 л прекурсорів, 200 л психотропної речовини у рідкому вигляді, 26,5 кг наркотичних засобів та психотропних речовини, серед яких близько 20 кг Альфа PVP, 244 пігулки «Екстазі», понад 140 г канабісу, 5 пакетів псилоцибінових грибів, 5 ампул трамадолу, 6 пластин метадону, та понад 40 одиниць різного лабораторного обладнання.

Повідомляється, що також вилучено предмети, схожі на вогнепальну зброю, магазини та набої до них, 5 гранат, гранатомет, холодну зброю та 2 радіостанції, 4 автомобілі, якими вони користувалися, грошові кошти в сумі 31 тис грн 113 тис доларів США, іншу іноземну валюту у незначній кількості (франки, фунти стерлінгів, євро) та банківські картки. За попередньою оцінкою, вартість вилучених речовин складає близько 35 млн грн.

Слідством також встановлено, що низка наркоугруповань з різних регіонів закуповували «товар» у членів даного злочинного угруповання на Київщині та займалися його роздрібним збутом через Інтернет-магазини, Телеграм-канали та інші Інтернет ресурси оптового збуту наркосировини.

У рамках розслідування кримінальних проваджень проведено обшуки у 23 регіонах України. Загалом в результаті спецоперації правоохоронцями припинено діяльність понад 100 Інтернет-магазинів із продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, які діяли на території всієї країни. За попередніми даними, вартість вилучених наркотичних засобів становить близько 50 млн грн.

Досудове розслідування триває, по вилученому призначені експертизи, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до незаконної діяльності, додали в Офісі генпрокурора.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська