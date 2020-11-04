Вартість вилученого кокаїну, за цінами "чорного ринку", становить маже 15 мільйонів гривень.

У Києві правоохоронці затримали з 5 кілограмами кокаїну громадянина Росії який перебував у розшуку.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

"Уродженець Росії перебував у розшуку за вчинення тяжкого злочину та знаходився на території України за підробленими документами. Під час обшуку у його квартирі слідчі вилучили близько 5 кілограмів кокаїну, що за цінами "чорного ринку" становить маже 15 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли, що затримали 42-річного чоловіка в Голосіївському районі за підозрою в збуті наркотиків. У нього вилучили вісім розфасованих пакетиків із білою речовиною. Експертиза підтвердила, що вилучений порошок - це кокаїн.

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"У ході проведення невідкладних слідчих дій за адресою мешкання затриманого виявлено та вилучено близько п’яти кілограмів порошкоподібної речовини білого кольору, частина з якої уже була розфасована. Фігурантом виявився громадянин Росії, який знаходиться в розшуку за тяжкий злочин. Окрім цього він також розшукувався поліцією Києва за підробку документів. Під час затримання чоловік надав поліцейським документи, які також мають ознаки підробки", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання від дев'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Олександр Топчій