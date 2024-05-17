Всього було вручено шість повісток людям, які проігнорували оповіщення.

У четвер, 16 травня, у Каневі начальник Другого відділу Черкаського ТЦК та СП підполковник Роман Богдан прийшов познайомитися з депутатами міської ради та вручив їм повістки.

Відео із сесійної зали з'явилося у місцевих пабліках. За словами керівника місцевого ТЦК, на адресу міськради раніше направили розпорядження про те, що деякі депутати проігнорували оповіщення.

"На міську раду було направлено розпорядження щодо оповіщення депутатів, але є особи, які проігнорували це розпорядження. А є особи, які прийшли у військкомат та пройшли ВЛК. Отже відповідальними особами зараз будуть вручені повістки нашим шановним депутатам", - сказав Богдан.

Загалом, повістки отримало шестеро депутатів міської ради.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 18 травня, Центри надання адміністративних послуг прийматимуть військовозобов'язаних. Зокрема, можна буде оновити дані.

Людина повинна прийти з документом, який посвідчує особу, мати при собі військовий квиток або приписне посвідчення, і потім будуть оновлюватися дані.

Вас також можуть зацікавити новини: