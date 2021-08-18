У столиці сьогодні ввечері проходить перша репетиція військового параду, через що рух у центрі міста обмежено.

Деякі київські водії висловлюють своє невдоволення перекриттям доріг через першу репетицію військового параду, яка проходить в ці хвилини в центрі міста.

Відповідне відео опубліковано в Телеграм-каналі "Київ Оперативний". Як відомо, обмеження руху спровокувало на столичних дорогах масштабні затори - центр міста фактично зупинився.

На записі видно, як один з водіїв лає дівчину-патрульну, яка не дозволяє йому проїхати по перекритій дорозі. При цьому чоловік, перебуваючи в неадекватному стані, активно використовує нецензурну лексику. "Ти де бл??ь, працюєш? ... Ти шо, в натурі тупа?",- кричить він. Дівчина у відповідь спокійно пояснює йому, що рух по потрібній йому дорозі заборонено. Той у відповідь твердить, що спізнюється з сім'єю на поїзд, який нібито відправляється через 15 хвилин. Після він зажадав від дівчини звільнити йому дорогу, на що отримав відмову.

"Зворотна сторона парадів, репетицій та інших перекриттів. У людей просто здають нерви", - пише автор публікації.

Репетиція параду в Києві

Як повідомляв УНІАН, всього заплановано три репетиції – 18, 20 і 22 серпня, під час яких з 15:30 до 01:15 планується тимчасове обмеження руху транспортних засобів по низці вулиць. Також анонсовані траси перекриття руху транспорту під час переміщення частин військової техніки після проходження по вулиці Хрещатик і повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць розміщення після завершення репетиції.

На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту. Крім цього, що 18, 20, 22 і 24 серпня буде призупинено функціонування парковок в центрі міста.

Автор: Іван Бойко