За допомогою Інтерполу затримали чоловіка, який хотів заволодіти бізнесом свого колишнього орендодавця. Третьою жертвою мав стати співвітчизник зловмисника.

Правоохоронці затримали в Одесі іноземця, який замовив вбивство столичного комерсанта та його дружини.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. Зазначається, що у середині вересня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали від колег з Молдови інформацію щодо підготовки до замовного вбивства. "Іноземець підшукував кілера, який за $15 тис. ліквідує громадянина України. Дану інформацію оперативники та слідчі взяли в роботу і вже за кілька днів ідентифікували потенційних жертв та кілера", - розповіли у поліції.

Також було встановлено мотиви та майбутні плани замовника. Зокрема, іноземець хотів заволодіти бізнесом українця – жителя Києва. Тому після ліквідації чоловіка повинні були вбити його дружину. Зʼясувалося, що до війни замовник орендував приміщення в Києві, в якому наразі знаходиться стоматологічна клініка. Після 24 лютого 2022 року він виїхав з України та перестав платити орендну плату, відповідно орендодавець уклав договір із новим клієнтом.

"Кілер пішов на співпрацю з правоохоронцями й під їх контролем вів усі перемовини із фігурантом. Як аванс отримав $5 тис. Ще $10 тис. замовник повинен був надіслати після надання доказів вбивства власника клініки. Гроші передавав через посередників: вони залишали їх у вказаному фігурантом місці, після чого "кілер" отримував повідомлення з координатами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за сприяння Інтерполу та Європолу українські та молдавські правоохоронці були на постійному звʼязку, обговорювали деталі проведення спільної спецоперації. Для того, щоб врятувати життя стоматологу, було інсценовано його викрадення та вбивство - замовник отримав фотопідтвердження і перерахував гроші. Водночас він не заспокоївся та замовив дружину "вбитого". Про деталі другого вбивства зловмисник мав домовитися з "кілером" окремо.

Окрім того, в ході проведення оперативно-слідчих заходів правоохоронці дізналися і про подальші кримінальні плани фігуранта. Після ліквідації подружжя наступною жертвою повинен був стати співвітчизник замовника.

Затримали іноземця 4 жовтня, коли він приїхав до України – в Одесі.

"Правоохоронці провели обшуки на території Одеси та Києва в осіб, які можуть бути причетні до злочину", - розповіли правоохоронці.

Фігуранту повідомлено підозру за ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство на замовлення"). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, йому загрожує довічне увʼязнення.

Як уточнили в Офісі Генерального прокуратура, в Одесі затримали громадянина іноземної держави, який замовив умисне вбивство власника стоматологічної клініки в Києві.

"Після вбивства чоловіка повинні були вбити його дружину, аби позбутися всіх можливих спадкоємців", - додали у прокуратурі.

Інші кримінальні новини

У серпні правоохоронці затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині від, який замовив вбивство іншого депутата цієї місцевої ради. Зловмисник діяв в інтересах свого батька – колишнього народного депутата України, члена фракції "Партії Регіонів", який на момент скоєння злочину був чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої ОПЗЖ. За даними слідства, чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України та не виконує депутатські обовʼязки. Його бізнесові та політичні інтереси у регіоні представляє син, який склав повноваження депутата міськради. Навесні у батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань, пов’язаних із відведенням землі під будівництво. Тоді син вирішив "допомогти" родичу – заказав вбивство члена земельної комісії міськради. Злочин вдалося попередити.

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