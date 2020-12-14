У Рівному загинула 15-річна дівчинка, впавши з недобудованого корпусу гуманітарного університету на вулиці Пластовій.
Про це Суспільному повідомила місцева жителька на умовах анонімності.
Нещасний випадок стався ввечері в неділю, 13 грудня. Медики, які прибули на місце інциденту, констатували смерть підлітка.
Читайте такожУ Бердянську дівчина повісилася на дитячому майданчику
У прес-службі поліції виданню підтвердили факт інциденту і зазначили, що загиблій було 15 років. Всі обставини події з'ясовуються.
Відзначається, що це вже не перший нещасний випадок, пов'язаний з цією будівлею. Так, влітку 2018-го року там травмувався 15-річний підліток.
Станом на 2018 рік будівництво корпусу, яке зупинилося кілька десятиліть тому, оцінювали в 184 мільйони гривень, що для університету, як там зазначали, було непідйомною сумою.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У центрі Києва з вікна лікарні викинулася жінка, яку лікували від коронавірусу - ЗМІ
- У Києві мати з дитиною випали з вікна і загинули (відео)
- У Києві копи розслідують загибель жінки та її 6-річної доньки, які випали з 9 поверху
- У Харкові хворий COVID-19 вистрибнув з вікна лікарні - ЗМІ
- "У мене син в пеклі, мені потрібно в пекло": у Києві жінка намагалася стрибнути з 12-го поверху (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram