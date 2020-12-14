Це вже не перший нещасний випадок, пов'язаний з цією будівлею. Так, влітку 2018-го року там травмувався 15-річний підліток.

У Рівному загинула 15-річна дівчинка, впавши з недобудованого корпусу гуманітарного університету на вулиці Пластовій.

Про це Суспільному повідомила місцева жителька на умовах анонімності.

Нещасний випадок стався ввечері в неділю, 13 грудня. Медики, які прибули на місце інциденту, констатували смерть підлітка.

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У прес-службі поліції виданню підтвердили факт інциденту і зазначили, що загиблій було 15 років. Всі обставини події з'ясовуються.

Відзначається, що це вже не перший нещасний випадок, пов'язаний з цією будівлею. Так, влітку 2018-го року там травмувався 15-річний підліток.

Станом на 2018 рік будівництво корпусу, яке зупинилося кілька десятиліть тому, оцінювали в 184 мільйони гривень, що для університету, як там зазначали, було непідйомною сумою.

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Автор: Денис Прядко